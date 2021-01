Parigi, ristoranti nei mercati rionali per cercare di arginare la crisi

I mercati rionali di Parigi aprono le porte ai ristoranti in crisi. È l’iniziativa lanciata nella capitale francese per sviluppare l’asporto e renderlo più accessibile ai clienti. Si chiama “Place aux restos!” (Spazio ai ristoranti!) e parte con la proposta a proprietari e gestori di ristoranti chiusi da mesi di investire in 161 stand messi a disposizione dal comune di Parigi e posizionati in 50 mercati in tutti i quartieri della capitale.

Il tutto nel rispetto dei protocolli sanitari previsti dalle misure contro il Covid-19. Per tutte le informazioni basta andare sul sito del comune di Parigi. Sono ammessi i ristoratori indipendenti, escludendo quindi le grandi catene, che avranno a disposizione spazi espositivi pagando una piccola quota. La maggioranza degli stand, un centinaio, sono dotati di acqua corrente ed elettricità e saranno operativi dai prossimi giorni.