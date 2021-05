PayPal, l’innovazione nei pagamenti

Tutti almeno una volta nella vita abbiamo sentito parlare di PayPal, una delle creazioni che più hanno rivoluzionato il settore dei pagamenti online: grazie a questo sistema possiamo ad esempio effettuare acquisti sui siti più famosi, comprare i biglietti del cinema o addirittura giocare e provare a vincere in tutti quei casinò che accettano PayPal come metodo di pagamento. Dal 1998 ad oggi, infatti, non solo è diventato un punto di riferimento a livello mondiale, ma ha anche visto spuntare numerosi cloni.

Da semplice portale online a cui collegare le proprie carte o il proprio conto, PayPal è diventato in pochi anni quasi una vera e propria istituzione, fornendo un ventaglio di servizi senza paragoni. In pratica tramite il sito o l’app è possibile sbrigare qualsiasi faccenda inerente ai pagamenti, perché ormai praticamente tutto è collegato o collegabile a questo precursore dei portafogli virtuali.

Come funziona PayPal

Come già detto PayPal nasce nel 1998 come azienda per lo sviluppo di software di sicurezza, ma già l’anno successivo diventa un servizio per il trasferimento di denaro.

Si tratta quindi di un intermediario finanziario che, tramite l’iscrizione al sito, consente agli utenti di usufruire dei suoi servizi più o meno gratuitamente, in base quindi a cosa si vuole effettivamente effettuare. È possibile quindi collegare all’account di PayPal tutti i conti e le carte che si desidera, solo per ricevere pagamenti o solo per effettuarli, e scegliere di volta in volta a quale fare riferimento.

Pagare online per gli acquisti in tutto il mondo

Praticamente ormai quasi ogni sito permette di fare acquisti, di beni o servizi, sfruttando una connessione a PayPal. Un altro lato positivo è la conversione automatica delle valute, facilitando acquisti anche su siti stranieri, che magari sarebbe stati più complicati a causa della valuta.

Ovviamente per la conversione PayPal si trattiene di norma una commissione, ma è sicuramente un vantaggio soprattutto nell’era degli acquisti online, sia dal supermercato sotto casa che dal sito in Cina, tanto per fare un esempio. Sempre a questo proposito PayPal permette ai suoi utenti di usufruire della protezione degli acquisti, tutelandoli nel caso in cui l’articolo non arrivi, non corrisponda alla descrizione o arrivi rotto.

Protezione del conto e movimentazione di denaro

Grazie alla possibilità di non dover condividere i dati personali, PayPal è anche un sinonimo di sicurezza per evitare frodi, furti di identità o mail di phishing, non solo perché come già detto i dati sensibili non vengono condivisi, ma anche perché fa uso di sistemi di crittografia altamente avanzati. Con un servizio clienti sempre attivo, PayPal è comunque costantemente in prima linea per la protezione e la tutela dei suoi utenti.

Negli anni PayPal si è aggiornato molto, diventando una vera e propria centrale per la movimentazione di denaro, sia in entrata che in uscita, fornendo due servizi distinti:

invio di denaro , è possibile pagare un singolo venditore, utilizzare una vera e propria cassetta dove depositare insieme a degli amici o addirittura inviare denaro dall’altra parte del mondo;

, è possibile pagare un singolo venditore, utilizzare una vera e propria cassetta dove depositare insieme a degli amici o addirittura inviare denaro dall’altra parte del mondo; richiedere pagamenti, condividendo il proprio link di PayPal.me o inviando una richiesta tramite email o numero di cellulare del destinatario.

La carta prepagata

In ultimo, per adeguarsi al crescente utilizzo dei pagamenti elettronici, anche PayPal ha deciso di offrire la possibilità di ottenere una vera e propria carta di credito. Collegata ad uno dei circuiti più diffusi, ossia MasterCard, la carta di PayPal permette di fare pagamenti in negozi fisici e anche di prelevare agli sportelli.

Insomma, in poco più di 20 anni PayPal è diventata una vera e propria istituzione nel campo dei pagamenti online, innovandosi senza sosta per fornire ai propri clienti sempre più strumenti, sicurezza e possibilità.