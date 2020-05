Pazzesco: Milano, donna fa i bisogni davanti alla scala mobile della metro

Pagina Facebook Tranvieri di Milano (Facebook)

Se questo è il preludio alla Fase 2 non ci si sarebbe potuti augurare augurare un inizio migliore. Ieri a Milano una donna, probabilmente di origine asiatica, ha espletato i propri bisogni davanti ad una delle scale mobili che dalla metropolitana portano verso l’esterno. Il fatto è accaduto alla stazione Porta Venezia – Oberdan sulla linea M1.

Il video in questione è stato filmato dal circuito interno di videosorveglianza dell’Atm (Azienda Trasporti Milanesi) e diffuso sulla pagina Facebook Tranvieri di Milano. Immagini accompagnate dal seguente post: “E poi si pretende una Milano pulita e civile con questa gente nonostante i bagni siano a 50 metri. E no, un bel bisogno in mezzo alla scala mobile in pieno giorno tanto in emergenza Covid-19 non c’è nessuno. Pazzesco !!!!“

Dopo la pubblicazione del video sono stati numerosissimi i commenti, molti dei quali a sfondo razziale. Motivo per il quale l’azienda milanese di trasporti ha chiesto esplicitamente di non insultare la nazionalità dell’autrice del gesto ed ha bannato molti utenti autori di commenti inappropriati.

Sempre nella giornata di ieri ha destato molte polemiche una foto, scattata il 2 maggio intorno alle 5 di mattina, in cui si vedono una trentina di persone salite a bordo di un autobus sostitutivo della linea metropolitana rossa di Milano rendendo di fatto impossibile le misure di sicurezza anti-Covid.

I passeggeri nonostante fossero stati avvertiti da un messaggio vocale che il mezzo era pieno, e che di conseguenza alcuni sarebbero dovuti scendere, non lo hanno fatto. Gli avvertimenti vocali sono attivi nei trasporti pubblici di Milano già qualche giorno in vista della fase 2 che comincerà lunedì.

Carlo Saccomando