Pd, M5S e Sardine il baraccone della sinistra all’attacco della Regione

CATANZARO. Pd e M5S, con forze di centrosinistra e movimenti, tra i quali le Sardine, seduti allo stesso tavolo – virtuale – in Calabria per iniziare a definire un programma in vista delle regionali del 14 febbraio 2021 e giungere all’individuazione di un candidato.

E’ in programma domani online e vedrà la partecipazione di Pd, M5s, Iv, Io resto in Calabria (movimento di Pippo Callipo candidato alle elezioni del gennaio scorso con l’appoggio del Pd), Art 1, Si, Socialisti, Centro democratico, Verdi, Calabria Aperta (di Nicola Fiorita, candidato a sindaco di Catanzaro nel 2017), Sardine e, forse il movimento del ricercatore del Cnr Carlo Tansi.

La data del 14 febbraio è stata disposta con un decreto del presidente ff della Regione Nino Spirlì. Le elezioni giungono a poco più di un anno dalla precedente consultazione del gennaio scorso che portarono all’elezione a presidente di Jole Santelli, di Forza Italia, scomparsa prematuramente lo scorso 15 ottobre.