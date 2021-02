Per il business si passa su tutto e tutti, e per il lancio di una linea di lingerie secondo il turbo-capitalismo ci sta a mortificare anche simboli religiosi. Ma non è così ovunque. Il mondo social indiano vive da ieri una nuova ondata di indignazione contro la pop star Rihanna, accusata dagli integralisti indù di offesa alla loro religione.

La causa? Un’immagine pubblicata dalla popstar su Instagram e su Twitter: la foto mostra Rihanna in topless, col seno coperto dalle mani, e con vari gioielli, tra cui il ciondolo che copre l’ombelico, e che raffigura Ganesh, il popolarissimo dio indù dalla testa di elefante. L’immagine, in realtà, fa parte della campagna di lancio del brand Savage X Fenty, il marchio di lingerie della cantante. Tra i critici più scatenati della cantante vari esponenti del BJP, il partito di governo, e del Vishva Hindu Parishad VHP, l’organizzazione estremista indu, che ha denunciato le due piattaforme social a Delhi e Mumbai affermando che la foto “ferisce i sentimenti religiosi degli indu“.