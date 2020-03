Per le Borse di Milano e Tokyo rimbalzi e accellerazioni

MILANO. La Borsa di Milano rimbalza con forza in apertura con +3%. Anche le principali piazze europee corrono in avvio, con Francoforte che apre con +5,7%. La Borsa di Tokyo accelera la fase di recupero dai minimi in quasi 4 anni, grazie alla progressiva svalutazione dello yen e il ritrovato ottimismo degli investitori sui piani di stimolo della Banca del Giappone per contenere le ripercussioni negative della diffusione del coronavirus.

Il Nikkei termina con un guadagno del 7,13% a quota 118.092,35, aggiungendo 1.204 punti. Sul mercato dei cambi la valuta nipponica si deprezza sul dollaro a 110,40, e sull’euro a 119,20. Seul in rally chiude a + 8,60%. La Borsa di Shangai chiude a +2,34%, Shenzen a + 2,10%