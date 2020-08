Petrolio, avvio di settimana in calo per le quotazioni del greggio

Avvio di settimana in calo per le quotazioni del petrolio tra aumento di produzione, segnali di incertezza che continuano ad arrivare dall’economia e le tensioni politiche Usa – Cina che non accennano a diminuire. Il greggio Wti cede così lo 0,5% poco sopra i 40 dollari al barile (40,05 dollari) il Brent scivola dello 0,3% a 43,38 dollari.