Piemonte, torna zona arancione: cosa cambia da oggi 1 marzo?

Da oggi 1 marzo non solo il Piemonte ma anche Lombardia e Marche entrano in zona arancione, l’indice Rt superando l’1 ha portato nuovamente al cambio di colore e ad una richiesta di maggiore prudenza da parte dei cittadini per evitare la terza ondata determinata soprattutto dalle varianti del Covid19 che risultano molto più contagiose.

In estrema sintesi possiamo dire che: é consentito muoversi nel proprio comune dalle 5 alle 22, si può fare visita ai parenti e agli amici una volta al giorno rispettando il limite di due persone alla volta, esclusi i bambini under 14 anni che possono accompagnare i genitori. Si può andare nelle seconde ma può farlo solo in nucleo convivente. Ristoranti e bar possono fare servizio d’asporto e domicilio. I negozi al dettaglio sono aperti, ma centri commerciali chiusi del weekend. Una sintesi maggiormente esaustiva per orientarsi ci é stata fornita stamane da Elena Zeppola, Consigliere Circoscrizione 2 e Presidente di Quartiere Mirafiori Sud, a cui siamo grati per questo bel prospetto.

Zona arancione, cosa cambia per il Piemonte da oggi 1 marzo?

Queste le principali misure previste in base all’ordinanza firmata nelle scorse ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

SCUOLA

Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie

Didattica in presenza per le scuole superiori al 50%

SPOSTAMENTI

Sì agli spostamenti all’interno del proprio Comune senza autocertificazione, che si raccomanda però di evitare se non necessari

senza autocertificazione, che si raccomanda però di evitare se non necessari Vietato spostarsi sia dal proprio Comune che in entrata e in uscita da una Regione all’altra, salvo che per lavoro, studio, salute o necessità

Consentiti gli spostamenti dai Comuni con meno di 5000 abitanti per una distanza non superiore ai 30 km, ma non verso i capoluoghi di provincia

per una distanza non superiore ai 30 km, ma non verso i capoluoghi di provincia Consentita la visita a parenti e amici , solo all’interno del proprio Comune e nel limite di due persone, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi

, solo all’interno del proprio Comune e nel limite di due persone, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute

Piemonte, zona arancione: cosa cambia per lo sport ed il tempo libero?

ATTIVITÀ MOTORIA

Consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto , ma solo in forma individuale

nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva all’aperto Aperti i centri sportivi, mentre sono chiusi impianti sciistici, piscine e palestre

TEMPO LIBERO

Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie

Chiusura di musei e mostre, teatri e cinema

Zona Arancione: cosa cambia per le attività commerciali?

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7

L’asporto è consentito fino alle ore 18 per i bar, fino alle ore 22 per i ristoranti, mentre è sempre permessa la consegna a domicilio

Apertura dei negozi al dettaglio

Chiusura nel weekend dei centri commerciali (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, fiorai, tabaccherie, edicole e librerie presenti al loro interno)

(ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, fiorai, tabaccherie, edicole e librerie presenti al loro interno) Apertura dei parrucchieri e dei centri estetici

Apertura dei mercati anche extra-alimentari

Resta valido il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino