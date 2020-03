Piero Chiambretti, l’ultimo saluto alla madre con una sua poesia

“Catturata dall’enigma, non ho certezza di chi sia io veramente, nella camera oscura, intravvedo fiocchi di neve, continuando il gioco del buio“. Queste le parole con cui comincia il necrologio, dedicato alla madre Felicita, pubblicato da Piero Chiambretti su Instagram e che rompe il silenzio degli ultimi giorni. Il presentatore posta sul famoso social network la foto di un testo scritto su un pc dove saluta la mamma Felicita pubblicando una sua poesia.

La mamma del conduttore è deceduta qualche giorno fa all’ospedale Mauriziano di Torino a causa del Coronavirus. Chiambretti attualmente è ricoverato nella stessa struttura ospedaliera.

Piero Chiambretti in compagnia della madre Felicita

In necrologio prosegue: “Profondamente addolorati lo annunciano il figlio Piero, la sorella Adriana, il nipote Eugenio, l’adorata Margherita e i parenti tutti. La Cerimonia funebre, in osservanza alle vigenti disposizioni, si terrà in forma strettamente privata“.

Norbert Ciuccariello