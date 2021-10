Pietro Genovese torna in libertà. Investì le due sedicenni Gaya e Camilla

Pietro Genovese, il ventenne romano che la notte del 21 dicembre del 2019 investì Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli nella zona di Corso Francia è libero. Lo hanno disposto i giudici della Corte d’Appello di Roma così come prevede la legge per le sentenze passate in giudicato.

Il giovane, accusato di omicidio stradale plurimo, era agli arresti domiciliari. Ora attende la decisione del Tribunale di Sorveglianza che dovrà decidere su come fargli scontare il resto della pena di 3 anni e 7 mesi. Genovese l’8 luglio scorso ha concordato in appello una condanna definitiva a 5 anni e quattro mesi.

La famiglia di Camilla Romagnoli rispetta la decisione dei giudici

Il legale della famiglia Romagnoli, Cesare Piraino fa sapere che la famiglia ha preso atto con doveroso rispetto della decisione della Corte d’Appello e “si augura soltanto che il Tribunale di Sorveglianza valuti con serenità, serietà e rigore l’istanza di affidamento al servizio sociale allargato che proporrà il condannato.

Il Tribunale di Sorveglianza è chiamato a valutare “il gravoso problema se il condannato, che dovrebbe espiare ancora poco meno di quattro anni di reclusione, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio che l’affidamento in prova , eventualmente da concedere, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati“, concludono i familiari.

Pietro Genovese impegnato in una gara di sorpassi

Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, in primo grado fu condannato ad 8 anni di carcere. Secondo il gup Gaspare Sturzo il livello di colpa del ragazzo era “assai elevato“. La ricostruzione ha evidenziato come le due ragazze Gaia e Camilla, stessero attraversando sulle strisce di Corso Francia, dopo che il semaforo pedonale era diventato verde. Pietro Genovese invece era impegnato in una gara di sorpassi con altre due auto, dopo aver fatto uso di alcol. Il ragazzo allo stesso tempo inviava messaggi con il cellulare. Pietro non vide le ragazze e le investì entrambe uccidendole sul colpo.