Omicidio stradale, è ai domiciliari il figlio di Paolo Genovese

ROMA. Pietro Genovese, il ragazzo alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso le due sedicenni la notte tra sabato e domenica, è stato arrestato per omicidio stradale. Il ragazzo, figlio del regista Paolo, è ai domiciliari. Tra sabato e domenica, il figlio del regista di Perfetti Sconosciuti, Pietro Genovese, ha investito e ucciso due giovani ragazze di sedici anni che avrebbero scavalcato il guardrail per attraversare velocemente Corso Francia, ma sulla determinazione della dinamica saranno ovviamente decisive le nuove testimonianze.

Il Suv guidato dal figlio di Paolo Genovese non è riuscito a frenare in tempo, investendole. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e la dinamica è ancora da determinare. La Polizia Locale sta effettuando le indagini raccogliendo le testimonianze di chi era nei paraggi, come gli amici delle due ragazze. Pietro Genovese aveva da poco ripreso la patente, che gli sarebbe stata sospesa d’ufficio dopo essere stato scoperto in possesso di hashish.