Positiva Madam, campionessa italiana di lancio del peso

È stata lei stessa ad annunciarlo con una “storia” sul suo profilo Instagram: “Ho fatto il tampone, sono positiva al Covid-19”. Danielle Frédérique Madam, 23 anni, di origini camerunensi, campionessa di atletica nella specialità del lancio del peso, residente a Pavia, ha fatto parlare di sé nei giorni scorsi per il “caso Suarez“.

Nonostante la sua ormai lunga permanenza nel nostro Paese (vive in Italia dall’età di 7 anni), non le è ancora stata riconosciuta la cittadinanza. Così quando nei giorni scorsi è saltata fuori la storia dell’esame di italiano di Suarez a Perugia (sul quale sta indagando la Procura del capoluogo umbro), Danielle si è sfogata: “Se fossi un calciatore come Suarez non avrei problemi ad avere un passaporto”.

Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia, l’ha ricevuta in Comune e ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiedendogli di concedere la cittadinanza a Danielle.

Norbert Ciuccariello