Precipita un elicottero militare a Cuba, sono cinque i morti

L’AVANA. Cinque persone sono morte a Cuba nello schianto di un elicottero militare tra la provincia di Holguin e Guantanamo, nell’est dell’isola.

Lo ha reso noto il Ministero delle Forze armate. L’elicottero “si è schiantato contro una collina” e “tutte e cinque le persone a bordo sono morte”, ha detto il dicastero in un comunicato diffuso dai media statali e letto al telegiornale. “Una commissione del Ministero delle Forze armate rivoluzionarie sta attualmente indagando sulle cause dell’incidente”, si legge nella nota che non ha fornito ulteriori dettagli.

L’ultimo grave incidente aereo a Cuba è avvenuto nel maggio 2018, quando un velivolo si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto dell’Avana uccidendo 112 persone, con una sola donna sopravvissuta. Un’indagine aveva accertato per errori nei calcoli del peso e del “bilanciamento” dell’apparecchio. Otto soldati cubani erano morti invece nell’aprile 2017 per lo schianto di un aereo di fabbricazione russa nella regione montuosa di Artemisa.