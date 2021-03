Presentati 15 emendamenti al decreto sostegni per palestre, cultura e altro

E’ da poco in Gazzetta ufficiale l’atteso Decreto Sostegni, ma pare aver già generato moltissime polemiche specie tra il mondo dei collaboratori sportivi e/o dello spettacolo. I sostegni hanno tardato ad arrivare ed ora che vi é l’Ok al decreto legge n°41/2021 le fasce scelte e le misure in esso contenute non paiono soddisfare.

Ecco allora che Andrea Liverani, Consigliere regionale presso La Regione Emilia Romagna, ha deciso di presentare ben 15 emendamenti proprio per andare in soccorso di alcuni settori tra i più penalizzati, tra questi come si legge nell’oggetto del suo comunicato, che ci ha gentilmente concesso di pubblicare integralmente: palestre, editori, cultura. Eccovi il dettaglio degli emendamenti presentati.

Liverani presenta 15 emendamenti al Decreto sostegni, il 5° a favore delle palestre

Il comunicato é datato 23 marzo e ben esplicita le proposte di modifica presentate: “Quindici emendamenti per andare in soccorso di alcuni fra i settori più penalizzati dalla pandemia Covid e dalle conseguenti chiusure forzate. Gli atti, che il consigliere regionale Andrea Liverani presenterà oggi in commissione Attività produttive, come emendamenti al Progetto di legge d’iniziativa della giunta sugli “Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e altre attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia Covid 19” riguardano i settori degli agenti di commercio, degli agriturismi, delle attività connesse al turismo montano, delle palestre e del mondo del fitness, delle guide turistiche, dell’editoria locale, della musica, degli eventi e del wedding.

Si parte dal mondo dello sport con l’emendamento 5 volto al “sostegno delle palestre e dei centri fitness (bonus una-tantum) che nell’anno 2020 hanno subito un calo di fatturato pari o superiore al 35% rispetto al 2019. È dal primo lockdown che queste persone non vedono l’ombra di un ristoro e quello che hanno ricevuto, da parte dello Stato, è una goccia irrisoria nel mare delle perdite subìte a causa del covid. La Giunta Bonaccini deve mettere mano al portafoglio e aiutare i titolari delle palestre private e dei centri fitness di tutta la Regione. In ballo c’è la tenuta di un intero settore”. Vi é da dire che Liverani da sportivo e istruttore Spinning Real Ryder si é sempre speso per la riapertura delle palestre e ci aveva già rilasciato alcune interviste in esclusiva dicendosi pro riapertura delle strutture nel pieno rispetto delle regole.

Emendamento a favore del turismo montano e agenti del commercio: firma Liverani

Per quanto concerne le attività economiche connesse al turismo montano, l’emendamento a firma sempre del consigliere regionale Liverani chiede “di aumentare le risorse stanziate dalla Regione per includere anche coloro che noleggiano gli sci fra i beneficiari dei ristori concessi ai maestri di sci, alle discipline alpine come sci di fondo e snowboard”.

Non poteva mancare, in ordine di priorità, l’attenzione a categorie “dimenticate” come quella degli “agenti di commercio”, il cui emendamento “punta a far riconoscere loro una qualche forma di aiuto, essendo una delle categorie più pesantemente colpite dalla crisi, alla quale, però, non è mai stata destinata alcuna delle misure ad-hoc.”

Decreto sostegni: emendamenti per agriturismi e con l’emendamento 6 supporto per wedding

Gli emendamenti presentati hanno lo scopo di supportare quelle categorie ‘fantasma’ che non solo hanno dovuto sopportare il prezzo più alto a causa delle chiusure per il contenimento del Covid 19, ma che ora anche nel decreto sostegni sembrano essere state dimenticate o supportate solo marginalmente rispetto alle perdite.

Un’attenzione particolare agli ‘agriturismi’, in quanto nel testo degli emendamenti presentati si chiede di sospendere fino a fine anno i controlli previsti dalla legge regionale sugli agriturismi circa l’utilizzo di prodotti propri dell’azienda “stante la situazione di emergenza sanitaria, a causa delle repentine chiusure e riaperture, è stato impossibile e lo sarà probabilmente nel corso del 2021 programmare le semine degli orti e le immissioni di animali negli allevamenti non potendo sapere se se gli agriturismi riusciranno effettivamente a lavorare”.

Inoltre, attraverso l’emendamento numero 6, il Consigliere regionale Liverani rivendica ristori e aiuti per “le attività musicali e di canto” e per le imprese ed i lavoratori che operano nel comparto del c.d. “wedding” e “delle cerimonie”, come il settore abiti, addobbi floreali, agenzie viaggi, bomboniere, fotografi e videomaker, intrattenimento e dj, lista nozze, location, oreficerie, make up e hair styling, wedding planner, ampio settore economico egualmente compromesso dall’emergenza sanitaria.

“Questi emendamenti sono finalizzati a dare risposte anche a quei settori che sino ad oggi non sono stati considerati dalla maggioranza di questa Regione -. La pandemia ha toccato pressoché tutti i comparti e in questa fase dobbiamo cercare di aiutare il più possibile senza lasciare indietro nessuno. La ripartenza economica deve essere una priorità e siamo orgogliosi del lavoro svolto dal gruppo della Lega che ascolta i territori per proporre soluzioni ai problemi”.

Concordate con gli emendamenti presentati o avreste ulteriori suggerimenti? Nel caso aveste altre richieste a vostro avviso più urgenti scriveteci in privato e sarà nostra cura portare le vostre rimostranze/richieste direttamente a Liverani, con cui siamo in contatto.