Quasi ultimato lo svuotamento del sottopasso a Palermo

PALERMO. Un lavoro massacrante, sempre con l’ansia che ci sarebbero potute essere bruttissime sorprese. I vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per tutta la notte nel sottopassaggio della circonvallazione di Palermo, all’altezza di via Leonardo da Vinci, dove mercoledì pomeriggio alcune automobili sono rimaste completamente sommerse dall’acqua in seguito al violento nubifragio che si è abbattuto sulla città causando danni e allagamenti.

Le operazioni, che stanno ormai per essere completate, hanno escluso la presenza di eventuali vittime come era stato inizialmente ipotizzato sulla base delle dichiarazioni di un testimone. “Mancano gli ultimi 40 centimetri per liberare completamente la carreggiata – dice il comandante provinciale dei vigili del fuoco Agatino Carrolo – ma sotto il fango e i detriti non ci dovrebbe essere nulla”. La squadre dei vigili del fuoco hanno eseguito anche numerosi interventi in tutta la città, in seguito alle segnalazioni di frane e allagamenti. Almeno 300 le richieste pervenute nelle ultime 48 ore alla centrale operativa da diverse zone del capoluogo.