Ragazzo di 15 anni schiacciato dal trattore che stava guidando

GESTURI. Forse lo aveva fatto tante altre volte con la perizia e la sicurezza di un adulto, ma il destino ha voluto improvvisamente cambiare le carte sul cammino del ragazzino alla guida del mezzo agricolo. Tragedia nelle campagne di Gesturi, nel Sud Sardegna, dove un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere precipitato con un trattore in un dirupo. I genitori sono allevatori e il ragazzino probabilmente era abituato a salire sul mezzo agricolo, come avviene in molte famiglie di campagna in tutta Italia. Stava percorrendo una stradina interpoderale quando, forse a causa di una distrazione, è finito fuori strada in un dirupo profondo tra i cinque e i dieci metri.

Il trattore si è ribaltato schiacciando il ragazzino e finendo poi contro la parete di un ovile, sfondandola. Sono stati i familiari a dare l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118 con l’elisoccorso. Nonostante le difficoltà a causa del terreno impervio, l’elicottero è riuscito ad atterrare e i medici hanno immediatamente raggiunto il ragazzino, tentando di rianimarlo. Ma purtroppo per il giovane non c’è stato più nulla da fare.