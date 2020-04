Regolarizzare gli stranieri che lavorano nel settore agricolo

ROMA. La notizia ha girato parecchio in questi giorni subendo anche qualche distorsione nei contenuti e nei propositi. Sono fitti i contatti fra la ministra dell’Interno e quella delle politiche agricole alimentari e forestali sulla questione delle regolarizzazioni dei cittadini stranieri.

Aspetto che non riguarderà 600mila persone ma che sarà limitata al settore agricolo, spiega la stessa ministra Lamorgese in audizione, rimarcando sul problema della raccolta e della necessità di far emergere chi lavora in nero anche per una questione di sicurezza. Le opposizioni sono partite all’ attacco dell’ipotesi sanatoria.