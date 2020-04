Rialzo per le Borse europee in attesa della riunione dell’ Eurogruppo

MILANO. Le Borse europee aprono in rialzo con la riflessione della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen in una lettera su Repubblica in cui fa il punto sugli ultimi interventi.

Dopo la seduta negativa della vigilia e la nuova correzione registrata a Wall Street gli investitori attendono la riunione dell’Eurogruppo prevista il 7 aprile dove emergeranno le proposte per finanziare un budget di spesa per contrastare i danni provocati dal coronavirus.

Avviano le contrattazioni in positivo Parigi (+0,87%), Madrid (+0,83%), Francoforte (+0,45%) e Londra (+0,55).