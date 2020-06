Riapre il museo del Louvre, dal 15 giugno il via alle prenotazioni on line

PARIGI. Finalmente, la notizia che turisti e appassionati d’arte aspettavano da tempo. Il museo del Louvre aprirà da lunedì 15 giugno le prenotazioni on line sul suo sito www.ticketlouvre.fr, a 3 settimane dalla riapertura del museo ai visitatori, fissata per il 6 luglio e dopo 3 mesi e mezzo di chiusura.

In un comunicato, il museo precisa le condizioni di ingresso: sarà obbligatorio aver prenotato una fascia oraria e ugualmente indispensabile sarà indossare una mascherina al di sopra degli 11 anni, obbligo che riguarda anche tutto il personale. Dovranno essere rispettate distanze e misure di sicurezza. All’ingresso, bisognerà lavarsi le mani con gel disinfettante, i percorsi delle visite saranno contrassegnati da frecce senza possibilità di ritorno indietro per evitare l’incrocio dei flussi. Nella sala della Gioconda, solitamente la più affollata, sarà imposto un doppio senso per entrare e per uscire.