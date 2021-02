Ricciardi chiede lockdown e chiusura scuole, Sgarbi e Salvini contrari

Non si placano le polemiche intorno alle ultime dichiarazioni di Ricciardi , consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Covid, che ha detto senza mezzi termini che per contrastare le nuove varianti del Virus l’unica soluzione é procedere verso un lockdown totale, che preveda anche la chiusura della scuola, giacché alcuni ultimi focolai si sono diffusi soprattutto negli istituti scolastici.

Neanche a dirlo la maggioranza delle reazioni da parte dei cittadini e della politica sono state di totale contrarietà a queste affermazioni che, si é detto su più fronti, altro non fanno che generale paura ed ansia. Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi hanno espresso pubblicamente la loro avversione a tali dichiarazioni il secondo chiedendo addirittura di rinnovare il CTS, e dunque, tra le righe, in modo nemmeno troppo velato, di ‘cacciare’ Ricciardi e di mettere al suo posto un’altra figura che generi meno ansia. In un periodo già eccessivamente complicato per la psiche delle persone, troppo a lungo provate da tale contesto di incertezza ed oggi allo stremo delle forze, non é più possibile sentire tali annunci, sentenziano entrambi. Il punto della situazione ad oggi 15 febbraio.

Ricciardi: ‘necessario lockdown totale e chiusura scuole’

All’Ansa Walter Ricciardi avrebbe detto: ” E’ urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: é necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”.

Le parole pronunciate da Ricciardi che ha altresì ribadito che é sua intenzione chiedere a Speranza la chiusura totale, seppur limitata nel tempo, con annessa la chiusura delle scuole, non sono certo piaciute. A maggior ragione se si pensa che nei giorni scorsi era stato lo stesso premier Draghi a far notare come l’assenza sui banchi di scuola ed il prolungato utilizzo della DAD avessero fatto venire meno per i ragazzi quel senso di ‘scuola’ come si é sempre inteso- condivisione, presenza- e come fosse necessario recuperare il tempo perso, i primi rumors, avevano fatto intendere che si potesse andare verso un allungamento del calendario scolastico, di almeno un mese, proprio per recuperare. Ora, va da sé, che un altro stop in presenza della didattica, per i più piccoli o per quanti sono prossimi alla maturità, avrebbe certamente un impatto non di poco conto. Salvini e Sgarbi si sono subito ‘scagliati’ contro Ricciardi colpevole di generale ansia tra i cittadini.

Ricciardi via dal CTS? La proposta di Sgarbi e le considerazioni di Salvini

Il Deputato Vittorio Sgarbi si é letteralmente scagliato contro Walter Ricciardi chiedendo allo stesso Draghi di procedere con un senso di discontinuità rispetto al Governo precedente e dunque di rinnovare anche il CTS, così scrive: “ Sarebbe assurdo un nuovo lockdown totale: significherebbe che siamo governati dalla paura. Per dare il segno di discontinuità Draghi deve rinnovare il Comitato tecnico Scientifico e cacciare, con Speranza, Walter Ricciardi”.

Anche il Il leader della Lega Salvini su facebook non si risparmia e manifesta tutta la propria contrarietà alle affermazioni diffuse da Ricciardi e soprattutto sulle modalità adottate oltre ai contenuti. In quanto, a suo dire, le parole pronunciate ‘in piena autonomia’ senza confronto, stanno creando panico ingiustificato tra i cittadini già spaventati dalla chiusura delle proprie attività, talune al collasso, e che avrebbero bisogno di positività per guardare al futuro e non di ulteriori preoccupazioni. “

Eccovi il suo messaggio su Fb: “Avete seguito su Rai Tre da Lucia Annunziata? Mi sembra di aver potuto spiegare le mie ragioni con chiarezza. Non è accettabile che un consulente di Speranza si alzi la domenica mattina e dica a mezzo stampa: “Bisogna chiudere tutto, ne parlerò con il ministro”. No, prima di spaventare milioni di italiani, imprese e lavoratori, serve confronto, pianificazione, serietà. O l’Italia riparte e corre, o lasceremo ai nostri figli le macerie. In questo momento difficile, non me la sentivo di stare fuori: non so se ho fatto l’interesse del mio partito, sicuramente sto cercando di fare l’interesse del mio Paese“.

Non resta che attendere per comprendere cosa accadrà nelle prossime ore, se le affermazioni di Ricciardi avranno un seguito e si tornerà ad un lockdown totale ed alla chiusura delle scuole oppure se le stesse dichiarazioni verranno ‘ridimensionate‘ e si procederà, a seconda dell’indice Rt, con le regole determinate dalle rispettive Regioni a seconda del colore di appartenenza.