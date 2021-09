Riconsegnato il biglietto del Gratta e Vinci alla legittima proprietaria

L'anziana donna aveva vinto il gratta e vinci da 500mila euro in una tabaccheria di via Napoli, ma il titolare glielo aveva rubato . finalemte potrà riscuotere la vincita

Si chiude bene la vicenda del Gratta e vinci rubato alla legittima proprietaria in un rione Materdei di Napoli. La signora aveva vinto biglietto da 500mila euro ma il titolare della tabaccheria, Gaetano Scutellaro, glielo aveva sottratto dando vita ad una rocambolesca vicenda.

Adesso, la procura di Napoli ha dissequestrato il biglietto perchè ha accertato che non ci sono dubbi su chi sia la vittima e chi il reo in tutta questa brutta vicenda. Scutellaro quindi sarà giudicato per furto mentre la signora potrà incassare il suo gratta e vinci alla strabiliante cifra di 500mila euro.

Il Pentimento di Scutellaro

Gaetano Scutellaro è accusato di furto pluriaggravato e di tentata estorsione ai danni della signora legittima proprietaria. L’uomo aveva depositato il biglietto in una banca a Latina per poi tentare la fuga alle Canarie prima di essere riconosciuto e fermato dalla polizia all’aeroporto di Fiumicino.

Dopo due giorni di carcere Scutellaro si è dichiarato pentito. Tramite il suo avvocato si è scusato con la signora. L’avvocato Stazzullo ha spiegato che nei giorni scorsi si è rivolto al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione del 57enne e la sistemazione, in attesa del processo, in un centro dove possa essere curato.

Soddisfazione delle autorità per il biglietto recuperato

La procura di Napoli e il direttore generale dell’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno incaricato immediatamente il dirigente dell’Ufficio Giochi numerici e Lotterie, di recarsi nella caserma dei Carabinieri di Latina. Nella caserma laziale infatti era deposto il biglietto che ora può essere ritirato. Sarà poi autorizzato il concessionario Lotterie Nazionali Srl, ad avviare le procedure per il pagamento del premio. Il direttore delle Accise Minenna ha espresso “viva soddisfazione” per l’epilogo della vicenda.