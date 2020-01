Russia, Putin concede la grazia a israelo-americana

La cittadina israelo-americana Naama Issachar, detenuta in Russia con l’accusa di traffico di stupefacenti, perché trovata in possesso di 9 grammi di cannabis, è stata scarcerata, il giorno dopo la concessione della grazia da parte del presidente russo, Vladimir Putin.

La decisione avviene poche ore prima dell’incontro tra il leader russo e il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, che si era interessato in prima persona al caso e che ne aveva avuto modo di parlarne con lo stesso Putin nel corso di una recente visita a Mosca.

Da sinistra Benyamin Netanyahu e Vladimir Putin (Twitter)

Il Cremlino ha posto come condizione che la ragazza chiedesse la grazia, com’è poi avvenuto. Alcuni analisti esperti di politica internazionale hanno fatto notare come Netanyahu abbia chiesto insistentemente la liberazione della donna probabilmente con l’intento di attirare quanti più consensi possibili, da parte dei cittadini israeliani, in vista delle prossime elezioni del 2 marzo.

La vicenda di Naama Isschar

Issachar, 26 anni, era stata arrestata all’aeroporto di Mosca nell’aprile del 2019 mentre faceva scalo in un viaggio dall’India a Israele. Le autorità russe hanno affermato di averla scoperta in possesso di nove grammi di marijuana e a ottobre un tribunale l’ha condannata a sette anni e mezzo di reclusione.

L’incontro tra Putin e Netanyahu

Netanyahu si è recato oggi nella capitale russa per presentare personalmente a Putin il piano di pace per il Medio Oriente messo a punto dall’amministrazione Trump. Un piano che prevede il controllo israeliano sugli insediamenti in Cisgiordania e sulla Valle del Giordano, come annunciato martedì a Washington. Il piano è stato respinto dal presidente palestinese Mahmoud Abbas.

Norbert Ciuccariello