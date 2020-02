Sale a 259 il numero dei contagiati in Lombardia, di cui 4 minorenni

Cresce il numero dei contagiati nella regione italiana più colpita dal Coronavirus, ovvero la Lombardia: l’ultimo bollettino aggiornato parla di 259 casi. In mattinata è stato comunicato inoltre che quattro minorenni sono risultati positivi al virus cinese.

La conferma è arrivata dall’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, secondo il quale si tratta di una bambina di 4 anni, di due bambini di 10 anni e di un ragazzo di 15. Dei quattro, due sono in ospedale: uno al San Matteo di Pavia e uno all’ospedale di Seriate in provincia di Bergamo. Anche il governatore lombardo, Attilio Fontana, aveva dichiarato alla stampa che “per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l’infezione è più leggera“.