Salvini replica seccato a Berlusconi “Il Mes non è un derby ma un cappio”

ROMA. Decisamente seccato per l’apertura decisa di Silvio Berlusconi al Mes Matteo Salvini risponde a stretto giro di posta al leader di Forza Italia. Il Mes “non è una questione di tifoserie, non è un derby Milan-Inter. Non esiste un Mes senza condizioni: Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono ma il Mes è stato istituito da un trattato, basta leggerlo.

Se uno chiede mille miliardi di euro li deve restituire e il problema sono le condizionalità. Se accedi, questo fondo ti potrà chiedere tagli alle pensioni”. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Anch’io.