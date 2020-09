Sannio, da due giorni fiamme sul Monte Erbano

Ancora non vengano domate per intero le fiamme sul Monte Erbano nel comune di San Lorenzello, nel Sannio, dove da due giorni stanno bruciando decine di ettari di bosco, ed ecco che in provincia di Benevento si registrano altri due incendi appiccati nella ultime ore.

Un primo incendio è sul Taburno, nel comune di Bonea. L’altro invece si registra tra i comuni di Foglianise e Vitulano dove un fronte di fuoco si sta propagando nell’area della montagna di San Michele e Monte Caruso. Le fiamme, in questo ultimo caso, hanno lambito le abitazioni della frazione di Sirignano nel Comune di Foglianise.