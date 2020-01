Sanremo, la storia del Festival in un volume di Eddy Alnselmi

Dall’esordio nel 1951 all’edizione 2019: i primi memorabili 70 anni del Festival di Sanremo, raccontati con passione e sapere enciclopedico da un vero esperto. Autore del volume edito da De Agostini è Eddy Anselmi: lo storico della musica leggera e del costume, giornalista, social media manager e autore tv ci racconta tutto quello che c’è da sapere sul Festival più amato dagli italiani: le serate, le canzoni, gli autori, gli interpreti, le classifiche, le curiosità, i vincitori e i vinti, la televisione, i presentatori e i dietro le quinte. E quel “Sanremo d’Europa” che è l’Eurovision Song Contest, senza tralasciare la svolta social degli ultimi anni. Una vera e propria “Bibbia” per tutti gli appassionati di musica, tv e cultura pop.

Il volume di Anselmi, considerato un’autorità sul Festival da tutti gli addetti ai lavori ed è invitato e intervistato regolarmente da stampa, radio e tv nel periodo di Sanremo, uscirà in libreria il 14 gennaio. Certamente, un’ottima guida da leggere e consultare in vista del 70° Festival della canzone italiana, condotto da Amadeus e in programma dal 4 all’8 febbraio 2020.

Eddy Anselmi, Il Festival di Sanremo, De Agostini Editore, pagine 720, euro 19,90