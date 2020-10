Sapori nostrani: la tiella barese a base di riso, patate e cozze

La tiella barese, a base di riso, patate e cozze (o come vorrebbero alcuni manuali di cucina: patate, riso e cozze) è da considerarsi sicuramente un simbolo della gastronomia di un territorio che si snoda dalle lagune del Gargano fino all’estrema punta di Leuca, passando dalle colline della Murgia e da Taranto, la città dei due mari e delle cozze.

Che prenda il nome di Tièdde alla barese (dalla parola tieèd che, in dialetto significa tegame) o di Taieddhra nel Salento, comunque sempre dello stesso piatto si parla, di una ricetta cioè che unisce la Puglia e non la divide, viva espressione sì di una convivialità familiare, ma richiestissima anche dal turista, apprezzata da quei gourmet, italiani e stranieri, che viaggiano alla ricerca delle tipicità culinarie dei territori.

Tutta la preparazione del piatto avviene in un tegame di terracotta alternando strati di riso, patate, cozze e pomodori, tutti gli ingredienti vengono messi a crudo e poi viene tutto cotto in forno. Ecco come prepararla in casa…

Tiella barese

Ingredienti

Riso 350 g

Cozze 800 g

Patate 800 g

Pomodori 200 g

Aglio 2 spicchi

Cipolla a fette 1/2

Prezzemolo a piacere

Olio 5 cucchiai

Sale q.b.

Pepe q.b.

Parmigiano 50 g

Pangrattato 30 g

Preparazione

Tagliate la cipolla a fette sottili e ungere una teglia. Disponete nella teglia prima le cipolle, poi fate uno strato di patate ed infine uno strato di pomodori regolando di sale e pepe e distribuendo un poco di prezzemolo tritato ed una spolverata di formaggio.

A parte lavate le cozze e con un coltellino affilato apritele, eliminando metà del guscio e recuperando in una scodella il liquido contenuto che andrà successivamente filtrato. Distribuite le cozze a raggiera sui pomodorini. Cospargere le cozze con il riso crudo, versate nella teglia il liquido delle cozze che darà più sapore e profumo e realizzate un secondo strato di patate.

Aggiungete altri pomodori e qualche altra cozza. Distribuite un altro poco di riso, il prezzemolo, qualche cucchiaio di olio e infine cospargete col formaggio grattugiato (parmigiano o pecorino a piacere) e col pangrattato. Aggiungete acqua fin sotto lo strato di formaggio e pangrattato.

Infornate a 200 °C, proseguendo la cottura per circa un’ora e posizionando la teglia in basso nel forno. Al termine lasciate riposare 10 minuti prima di servire in tavola.

Piero Abrate