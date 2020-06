Scatta l’allarme lavoro minorile dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia

GINEVRA. Milioni di bambini rischiano di essere spinti al lavoro minorile dalla crisi da Covid-19 “Questo potrebbe portare all’aumento del lavoro minorile dopo 20 anni di progressi compiuti per eliminare tale fenomeno”, ammoniscono l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) e il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (Unicef), in una nota pubblicata oggi a Ginevra.

“La pandemia ha prodotto effetti catastrofici sui redditi delle famiglie. Senza misure di sostegno, molte famiglie potrebbero dover ricorrere al lavoro minorile”, sottolinea in un comunicato il direttore generale dell’Ilo Guy Ryder.

La nota “COVID-19 e lavoro minorile: tempo di crisi, tempo di agire” osserva che il lavoro minorile è diminuito di 94 milioni dal 2000, ma “questo traguardo è ora a rischio”. Alcuni studi dimostrano che un aumento di un punto percentuale della povertà può portare ad un aumento di almeno lo 0,7 per cento del lavoro minorile in alcuni Paesi.