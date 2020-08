Scontro fra vaporetto e barchino nel bacino di San Marco, quattro i feriti

VENEZIA. Quattro occupanti di un barchino sono rimasti feriti questa sera a Venezia dopo che il loro scafo si è scontrato contro un vaporetto dell’Actv. L’incidente, di cui dev’essere chiarita la dinamica, è avvenuto in bacino San Marco, all’altezza dell’Arsenale.

In seguito all’urto, i 4 della piccola imbarcazione, sono finiti in acqua; i primi a soccorrerli sono stati gli addetti del vaporetto. Due dei feriti sono in condizioni serie, e sono stati portati all’ospedale di Mestre. Meno preoccupanti le condizioni degli altri due, trasportati all’ospedale di Venezia. Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco, con una squadra di sommozzatori. I pompieri hanno anche recuperato la piccola imbarcazione, semi affondata.

Norbert Ciuccariello