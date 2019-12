TEHERAN. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 5:23 ora locale (le 2:53 in Italia) in Iran, non lontano dalla centrale nucleare di Bushehr.

Secondo i dati dell’agenzia geologica statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 40 km di profondità ed epicentro 44 km a sudest di Borazjan. Non si segnalano al momento particolari danni a persone o cose.