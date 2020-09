Scuola, prime riunioni e collegi per pianificare le attività didattiche

ROMA. Ci siamo quasi si può dire che si sia al nastro di partenza. Tante le polemiche che hanno accompagnato la vigilia dell’apertura e tante ne seguiranno ancora. Ma nel frattempo si inizia quella che sarà la preparazione.

Inizia oggi il nuovo anno scolastico 2020/2021: gli insegnanti tornano a scuola per le prime riunioni e la pianificazione delle attività didattiche, in attesa del ritorno a scuola degli studenti. E riaprono oggi le scuole anche per il recupero degli apprendimenti. In alcuni casi questo verrà fatto in presenza, in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell’autonoma scelta delle singole scuole.