Sempre sofferente il mercato dell’auto in Europa, registrato un nuovo calo

TORINO. Nel mese di novembre in Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito sono state immatricolate 1.047.409 auto, il 13,5% in meno dello stesso mese del 2019. Negli undici mesi le immatricolazioni sono 10.746.293, in calo del 26,1% rispetto allo stesso periodo del 2019.

I dati sono dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei di auto. Il gruppo Fca registra un calo inferiore a quello del mercato europeo e chiude il mese di novembre con 65.091 immatricolazioni in Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito, il 4% in meno dello stesso mese del 2019. La quota sale dal 5,6 al 6,2%. Il totale delle immatricolazioni del gruppo da inizio anno è pari a 625.564, in calo del 28,7% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso, con la quota al 5,8% contro il 6%.