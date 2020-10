Sequestrate zanne d’elefante senza documentazione ad una fiera di Parma

PARMA. In vendita senza documentazione, due zanne d’avorio d’elefante sono state sequestrate nei giorni scorsi alla fiera d’antiquariato ‘Mercante in Fiera’ a Parma dai carabinieri forestali del nucleo Cites di Modena.

I militari hanno passato al setaccio animali imbalsamati, zanne di elefante e oggetti in avorio realizzati con parti di esse, pelli di mammiferi, di felini, di rettili, parti di coccodrillo, corna, trofei di caccia, carapaci di tartaruga e testuggine, tutto materiale soggetto alla normativa Cites che tutela le specie in via di estinzione. Dai controlli è emersa la detenzione illecita e il commercio di due zanne di elefante, in avorio, prive della necessaria documentazione autorizzativa.