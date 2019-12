Serie A, le gare di oggi: il Cagliari cade a Udine (2-1)

Udinese-Cagliari 2-1

Udinese ritrova una vittoria che mancava dal 3 novembre battendo il Cagliari grazie a una magia di De Paul e al gol di Fofana, che risponde immediatamente al provvisorio pareggio di Joao Pedro. Per il Cagliari si tratta della prima sconfitta esterna della stagione. La squadra di Maran sarà attesa da due gare alquante impegnative per chiudere il girone d’andata: la prima dopo la sosta a Torino con la Juventus, poi ospiterà in casa in Milan.



Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul (70′ Jajalo), Sema (66′ ter Avest); Okaka, Lasagna (80′ Pussetto). All. Gotti

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis (46′ Pellegrini); Ionita, Cigarini, Rog (81′ Ragatzu); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (60′ Cerri). All. Maran

Reti: 39′ De Paul, 84′ Joao Pedro (C), 85′ Fofana (U)

Ammoniti: Rog (C), Mandragora (U), De Maio (U), Okaka (U)

Espulso: Pisacane (C) al 92′ per somma di ammonizioni

Inter-Genoa (ore 18)

Torino-Spal (ore 20.45)