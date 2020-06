“Sì alle linee guida per attività estive destinate alla fascia 0-3”

ROMA. “Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato parere positivo all’estensione delle linee guida per le attività estive destinate alla fascia 0-3 anni’. Lo annuncia la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in un post su Facebook.

“Ci abbiamo lavorato in queste settimane, insieme ai Comuni, alle Province, alle Regioni, alla Società Italiana di Pediatria e agli altri Ministri competenti, – aggiunge Bonetti – consapevoli dell’importanza di restituire, in totale sicurezza, anche ai più piccoli quel diritto al gioco e alla relazione, fondamentali per lo sviluppo integrale della persona”. “Ora continuiamo, insieme, a lavorare – sottolinea – per essere accanto concretamente alle famiglie e dare loro orizzonte e stabilità, necessari per declinarsi al futuro e ripartire. Con rinnovata fiducia e speranza” conclude Bonetti.