Si è spento Carlo Casini fondatore del Movimento per la Vita

ROMA. Al termine di una lunga malattia è morto nella sua casa romana Carlo Casini, 85 anni, fondatore del Movimento per la Vita. Ne da notizia il quotidiano cattolico Avvenire. “Tra i protagonisti del cattolicesimo impegnato nella società, nella cultura e nella politica tra XX e XXI secolo, magistrato, giurista, parlamentare, eurodeputato, promotore di iniziative pubbliche di straordinario rilievo ed efficacia che hanno portato negli anni a una immensa fioritura di bene”, sottolinea il quotidiano della Cei nel ricordarlo.

Era nato a Firenze il 4 marzo del 1935. “Il suo impegno instancabile e il suo stile di vita e di azione in favore delle famiglie e della vita umana in tutte le sue molteplici forme e dimensioni – afferma in una nota il Forum delle associazioni familiari – continueranno a vivere e a ispirare l’opera di tanti politici, intellettuali, volontari e attori del mondo della Chiesa, della società e della cultura”.