“Siamo al servizio della Nazione ma con provvedimenti seri” Salvini, Meloni e Berlusconi

ROMA. Da tempo le opposizioni in Parlamento, Salvini Lega, Meloni Fratelli d’Italia e Silvio Berlusconi Forza Italia avevano manifestato la disponibilità e la volontà di impegnarsi e collaborare con proposte e contributi nella difficile, drammatica, situazione in cui si trova il Paese. Pare che schiarita in questo senso ci sia stata com’è giusto che sia. “Poco fa mi ha chiamato Mattarella, è stato cortese”, ha spiegato infatti Salvini subito dopo il colloquio. “Io gli ho detto che servono subito medici a Bergamo e Brescia. Ho dato la massima disponibilità a collaborare, ma dobbiamo esserlo tutti a farlo. Spero di essere chiamato oggi stesso da Conte”, ha aggiunto. “Sospendere i pagamenti previsti per domani: non e’ normale, l’ho detto a Mattarella, pagare tributi in mezzo a questa tragedia. Non e’ di buon senso e di buon gusto”. Cosi’ Matteo Salvini in diretta su Fb.

“Poco fa mi ha chiamato Mattarella, è stato cortese”, ha spiegato infatti Salvini subito dopo il colloquio. “Io gli ho detto che servono subito medici a Bergamo e Brescia. Ho dato la massima disponibilità a collaborare, ma dobbiamo esserlo tutti a farlo. Spero di essere chiamato oggi stesso da Conte”, ha aggiunto. “Sospendere i pagamenti previsti per domani: non e’ normale, l’ho detto a Mattarella, pagare tributi in mezzo a questa tragedia. Non e’ di buon senso e di buon gusto”. Cosi’ Matteo Salvini in diretta su Fb. “Se mi chiama il Presidente Conte anche stanotte sono pronto a portargli tutte le nostre proposte, anche le vostre”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, colloquiando con i suoi sostenitori in diretta Fb. “S’e’ visto che lo spread non dipendeva da quota 100. E’ bastata una frase della Bce, faremo di tutto contro la crisi, per farlo calare di 100 punti. Evidentemente in passato e’ stato utilizzato lo spread come un’arma politica, cosi’: va su per i nemici, va giu’ per gli amici”. Cosi’ il leader della Lega. Dello steso tenore la risposta della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo la telefonata dal Quirinale: “Ho confermato al capo dello Stato, che ringrazio, che il nostro lavoro continuerà in questa direzione. Ci auguriamo che il Governo abbia il nostro stesso atteggiamento e che si possa davvero lavorare insieme per dare risposte concrete a famiglie, imprese e lavoratori”. Analoga conversazione c’è stata con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.