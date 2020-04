Spagna, nuovo aumento delle vittime : 619 nelle ultime 24 ore

Dopo qualche giorno in cui si erano registrati cali, sono di nuovo aumentate le vittime di Coronavirus in Spagna: 619 i morti nelle ultime 24 ore, 16.972 quelli totali secondo quanto annunciato dal ministero della Sanità. Ieri si erano registrati 510 vittime, 109 casi in meno. Nel Paese il totale dei malati di Covid-19 sono 166.019, 62.000 le persone guarite.

Mentre secondo un calcolo effettuato dall’agenzia France Presse si registra che l’Europa ha raggiunto complessivamente i 75mila decessi da Covid-19. Il dato conferma che il Vecchio Continente continua ad essere il più colpito dalla pandemia. L’80% del totale dei morti è stato registrato in Italia, Spagna e Gran Bretagna.