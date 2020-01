“Salvei”, la parodia di Salvini a pesca di sardine che spopola sul web

Sta spopolando sul web uno degli ultimi video postati su Youtube dal graphic designer, scrittore, pittore e cantautore Fabio Lucentini. La sua nuova cover racconta le gesta di Matteo Salvini nei panni del mitico cartoon giapponese, del 1973, Sampei, trasformatosi per l’occasione in “Salvei” , a pesca dei nuovi rivali politici ovvero le “sardine” .

Lucentini, padovano classe 1975, con il suo carico di ironia era già famoso a numerosi internauti per altri video ispirati ai cartoni animati. Tra i più popolari spiccano il video di Salvini nei panni de il Grande Salvini (parodia di Mazinga Z), Luigi Di Maio in quelli di Gigi Robot Di Maio (parodia di Gig robot d’acciaio), Giorgia Meloni in Melonious (parodia di Daltonious), il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Mattarel (parodia di Devilman), Nicola Zingaretti in Mazingare T (parodia di Mazinga Z) e molti altri.

Carlo Saccomando