Stanziamento Ue da 22,8 milioni di euro per aiutare l’Africa meridionale

La Commissione europea ha stanziato 22,8 milioni di euro di aiuti umanitari per contribuire a far fronte ai bisogni alimentari di emergenza e sostenere le popolazioni vulnerabili in Eswatini, Lesotho, Madagascar, Zambia e Zimbabwe. Il finanziamento giunge in un momento in cui vaste regioni dell’Africa meridionale stanno affrontando la siccità più grave degli ultimi decenni.

Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: “Molte famiglie povere, che vivono nelle regioni colpite dalla siccità in alcuni paesi dell’Africa meridionale, hanno difficoltà ad avere cibo sufficiente per sfamarsi a causa dei raccolti scarsi; di un accesso ridotto all’acqua e, in alcuni casi, del prezzo eccessivo dei prodotti alimentari sui mercati. Gli aiuti umanitari dell’UE contribuiranno a fornire prodotti alimentari ai più bisognosi e a far fronte alla crisi alimentare nelle comunità rurali fragili”.

Fonte (Twitter Caritas Roma)

Una fetta consistente di questo finanziamento, pari a 16,8 milioni di euro, sara destinato a rafforzare l’assistenza alimentare e nutrizionale, a migliorare l’accesso ai servizi sanitari di base e all’acqua pulita e a proteggere le persone vulnerabili in Zimbabwe. L’importo restante sarà utilizzato per finanziare l’assistenza alimentare e nutrizionale in Eswatini, Madagascar, Lesotho e Zambia.