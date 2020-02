Stato d’emergenza in Somalia, il Paese è invaso dalle locuste

MOGADISCIO. La Somalia ha dichiarato lo stato di emergenza per far fronte all’invasione di locuste nel Paese. Lo annuncia il ministero dell’Agricoltura di Mogadiscio. Un’invasione di locuste senza precedenti in Somalia ha costretto le autorità africane a dichiarare lo stato di emergenza.

Lo ha annunciato il ministero dell’Agricoltura per far fronte all’emergenza ‘biblica’ che sta colpendo il Corno d’Africa. Secondo gli esperti l’invasione è dovuta agli sbalzi meteorologici connessi con il cambiamento climatico. Interessate anche Kenya ed Etiopia, ma Somalia al momento è l’unica ad aver dichiarato lo stato di emergenza. Già il mese scorso l’agenzia Onu per l’alimentazione (Fao) aveva avvertito della situazione in Somalia: erano 25 anni che non si aveva un’invasione di locuste di questa portata.

Norbert Ciuccariello