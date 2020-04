“Stay Home Live Lounge”: le più grandi star della musica a sostegno dell’emergenza Covid-19

La BBC ha riunito alcune delle più grandi star internazionali della musica per dar vita al Live Lounge più ambizioso mai realizzato, dal titolo “Stay Home Live Lounge“: uno straordinario evento in live streaming benefico per raccogliere fondi a supporto della lotta contro il Coronavirus.

Le star hanno interpretato il brano “Times Like These” dei Foo Fighters in un video che è stato tramesso in esclusiva all’interno del programma “One’s The Big Night In” della BBC Radio 1. L’evento registrato e filmato dagli stessi artisti presso le loro case e prodotto da Fraser T. Smith, vincitore di un Grammy e dell’Ivor Novello Award Smith, è stato tramesso per la prima volta su Radio 1, Radio 2, 1Xtra, 6Music e Asian Network giovedì 23 aprile, e on demand su BBC Sounds.

I cantanti che hanno preso parte all’iniziativa sono stati: 5 Seconds of Summer, AJ Tracey, Anne-Marie, Bastille, Biffy Clyro, Celeste, Chris Martin of Coldplay, Dermot Kennedy, Dua Lipa, Ellie Goulding, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, Sigrid, YUNGBLUD e Zara Larsson.

I proventi della vendita di questo singolo in Gran Bretagna, che saranno sommati ai fondi raccolti durante la trasmissione The Big Night In, saranno destinati alla BBC Children in Ned e Comic Relief, mentre i proventi della vendita internazionali andranno a WHO’s COVID-19 Solidarity Response Fund.

Dua Lipa

La cantante britannica Dua Lipa, artista molto amata anche in Italia, in merito all’iniziativa ha affermato:” Sono molto orgogliosa del fatto che siamo riusciti a riunirci per registrare questa canzone e non vedo l’ora che tutti la ascoltino. È un pensiero rivolto a tutte le persone del mondo durante questi tempi difficili. Vi voglio bene”.

Anche Ellie Goulding si è dichiarata molto fiera di aver potuto prendere parte all’evento : “Sono onorata di unirmi ad un gruppo di artisti così importante per lo speciale “Times Like These: BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge”. Inoltre, è ancora più importante ricordare il prezioso ruolo che ognuno di noi gioca nel portar gioia, coraggio e forza. Spero che questa canzone porti conforto durante tempi così difficili“.

Chris Price, direttore musicale di BBC Radio 1, ha espresso grande gratitudine per tutte le star che hanno partecipato: “Grazie a Fraser T. Smith, Foo Fighters e ad ogni artista che ha messo in campo la sua energia per questa straordinaria collaborazione… “Times Like These: BBC Radio 1 Stay Home Live Lounge” manda un messaggio semplice al mondo: il potere della musica e della creatività umana può superare ostacoli apparentemente insormontabili per creare un senso di comunità, solidarietà e determinazione, anche a distanza”.

Carlo Saccomando