Stefano Accorsi legge le commoventi parole di Ezio Bosso sul Coronavirus

Non tutti sanno che Ezio Bosso, oltre ad essere un compositore, pianista e direttore d’orchestra di fama internazionale, possiede anche un’altro raro talento: quello della scrittura.

Questa mattina nel corso del programma radiofonico “Il volo del Mattino“, in onda su Radio Deejay e condotto da Fabio Volo, in compagnia di Viola Afrifa e Maurizio Rossato in regia, è andata in onda la lettura di una stupenda poesia scritta da Bosso e pubblicata sulla sua pagina Facebook il 14 marzo scorso. Il testo, per l’occasione, è stato letto da Stefano Accorsi.

Il testo parla del momento particolare che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus, ma soprattutto lancia un messaggio di speranza verso il futuro. Uno dei compiti più importanti che ci aspetta è quello di dover immaginare un futuro migliore “perché dovremo costruirlo, perché domani non dovremo ricostruire ma costruire e costruendo sognare…perché rinascere vuole dire costruire“.

“Io li conosco i domani che non arrivano mai”

Io li conosco I domani che non arrivano mai

Conosco la stanza stretta

E la luce che manca da cercare dentro

Io li conosco i giorni che passano uguali

Fatti di sonno e dolore e sonno

per dimenticare il dolore

Conosco la paura di quei domani lontani

Che sembra il binocolo non basti

Ma questi giorni sono quelli per ricordare

Le cose belle fatte

Le fortune vissute

I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci

Questi sono i giorni per ricordare

Per correggere e giocare

Si, giocare a immaginare domani

Perché il domani quello col sole vero arriva

E dovremo immaginarlo migliore

Per costruirlo

Perché domani non dovremo ricostruire

Ma costruire e costruendo sognare

Perché rinascere vuole dire costruire

Insieme uno per uno

Adesso però state a casa pensando a domani

E costruire è bellissimo

Il gioco più bello

Cominciamo…

