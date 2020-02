Strepitoso successo alla MFW per il Fashion Vibes Runway Show

Si spengono le luci sulla terza edizione del Fashion Vibes RunWay Show, l’esclusivo evento creato da Juliia Palchykova, che nelle vesti di organizzatrice del progetto ha diretto con grande maestria una vera e propria lezione di stile, mixando con intelligenza e glamour i 7 brand coinvolti, ognuno con storie, immagini e forme differenti, creando un momento magico nel suggestivo spazio espositivo di Via Dell’Aprica, a Milano.

Lo spazio espositivo, per l’occasione illuminato da sfavillanti flash rosa, situato nel Municipio 9, considerata tra le principali zone cool di Milano grazie alla la presenza del nuovo polo Universitario ristrutturato della Bovisa, situato a fianco del quartiere Isola, (quello di Corso Como), dove la metro Lilla conduce i tanti assidui della movida milanese, e che si riempie di suoni e musica, concerti rock e metal, dell’Alcatraz, a pochi metri.

Sfilata By Vel

Sfilata Mommydolls

L’evento è stato suggellato da uno strepitoso “Cavial cocktail party”

Al termine dello show la serata è terminata con il connubio enogastronomico tra la cultura russa e quella italiana : la prima contraddistinta da un “’cocktail party” a base di caviale, il tutto accompagnato da fiumi di ‘Losille gold‘ , uno spumante italiano d’elite, proveniente dalle Langhe, caratterizzato da un 55% di uve Chardonnay e 45% di Pinot Noir, al cui interno sono contenute foglie d’oro alimentare.

Sfilata Rasena

Arte, moda e colore, i leitmotive dello show

Arte, moda e colore sono state le principali fonti d’ispirazione di Juliia Palchykova, formidabile “cool hunter” russa, da 13 anni in Italia, che nonostante la grande padronanza della lingua italiana conserva la pronuncia tipica della sua nazione d’origine donandole un fascino quanto mai particolare. Abile e lungimirante direttrice creativa, riesce a donare ai suoi eventi una moderna prospettiva della moda, combinando artigianato e alta couture, interpretando con gusto le evoluzioni più raffinate, dove avanzano la tecnologia e l’arte, in maniera scintillante, poliedrica, magnetica e creativa.

Una consapevolezza della svolta epocale che sta trasformando tutto, trasmessa anche nella oculata scelta della location, è evidente nel lavoro dell’organizzatrice dell’evento, per cui la moda che viene dall’Europa e dall’Est più evoluto, contamina l’arte, le tecniche e i progetti nuovi. Le “esasperazioni” che a volte hanno del futuristico, sfidano il tempo, e i sette brand che sfilano su una passerella black, diventano i nuovi protagonisti dove, a dettare legge, è sempre la creatività.

Sflilata Hanna Moore

By Vel, Rasena e Hanna Moore Milano

Attraverso l’utilizzo di una colonna sonora molto accattivante, scelta ad hoc per ogni brand, si vive un incanto, in diretta, partendo dalla nostalgia dell’infanzia, con 30 bimbe arrivate da Mosca vestite da BY VEL, per non dimenticare la fase più bella e fiabesca della nostra infanzia, e, si va avanti, con accenni classici ed eleganti di RASENA, azienda che produce la sua splendida linea nei suoi stabilimenti a Mosca, proseguendo con la celebrazione del made in Italy di una “clochard di lusso” un po’ hippie, come HANNA MOORE MILANO, gestita dal titolare Gianfranco Unione, attentissimo nel regalare spazio all’innovazione e alla bellezza, anche con il mood “naturale” delle modelle (tante Miss, titolate a livello internazionale), con il supporto di Luciano Carino art director e media partner HM makeup Italy.

Sfilata Valiosa

Valiosa e Mommydolls

Un flash di stile ci coglie con VALIOSA, della designer Svetlana Pereyaslavtseva, per una produzione classica e perfetta eseguita a Mosca, l’immagine del nostro mare svetta sul beachwear couture di MOMMYDOLLS che porta sulla passerella la coppia/novità di mamma/figlia, elegantissime e solari, che vestono con lo sesso outfit, regalando tenerezza e piacevole spettacolo al pubblico.

Sfilata Grace by Grazia Di Miceli

Grace by Grazia di Miceli e Sara Onsi

Il brand che offre la magia dei colori e una nuova fragranza di profumo è GRACE, by GRAZIA DI MICELI e,infine, l’attenzione è ancora viva e diventa un bolero di emozioni, con la creatività di SARA ONSI, che sfila con il luxury couture dal sapore egiziano e luminoso, che chiude con abiti da sera e abiti di sposa, che fanno sognare.

Sfilata Sara Onsi

La stilista Sara Onsi

Sfilata Sara Onsi



Il prossimo evento Fashion Vibes

Il prossimo appuntamento sarà organizzato a settembre, per la 4° edizione del RunWay Show Fashion Vibes della MFW, un progetto e una scelta intelligente di Juliia Palchykova, che propone il giusto orientamento per un piccolo manipolo di stilisti, allo stesso tempo molto preparati e geniali, che definiscono una femminilità fatta di sottile glamour, enfatizzato dai tagli sapienti e particolari, fatti di stile, rigore, con dettagli che conducono a una sartorialità lussuosa e semplice allo stesso tempo.

Carlo Saccomando