Subaru al lavoro per realizzare un innovativo Suv elettrico

Si chiamerà Evoltis il primo veicolo completamente elettrico prodotto da Subaru. Si tratta di un Suv di taglia media e arriverà sul mercato entro il 2025: avrà le dimensioni simili a quelle di Subaru Forester e sarà costruito su una piattaforma condivisa con Toyota. I giapponesi hanno recentemente registrato il nome Evoltis togliendo qualsiasi dubbio sul nome del futuro Sport Utility.

La nuova piattaforma è progettata per essere flessibile e consente la trazione anteriore e posteriore e, importante per Subaru, la trazione integrale. E’ predisposto per pacchi batteria con capacità compresa tra 50 e 100 kWh. Di conseguenza, l’autonomia del SUV Subaru potrebbe essere compresa tra 300 e 600 chilometri. Sul lato trazione, due motori elettrici saranno installati su ciascun asse per la trazione integrale. Nella versione base del SUV di Subaru, il modello svilupperà poi 160 kW (218 CV), mentre la versione top avrà 300 kW (408 CV).

Per gli interni, Subaru fornirà l’ultima versione di infortainment e connettività. Sarà installato un touchscreen nel cruscotto, a bordo sono presenti anche Android Auto e Apple Car Play, così come la possibilità di caricare gli smartphone in modalità wireless.

Nel comunicare che ulteriori informazioni verranno fornite nel corso del prossimo anno, Subaru Europa ha sottolineato gli sforzi che sono in atto per ridurre la sua impronta ambientale nel Vecchio continente e soddisfare la crescente domanda di propulsori alternativi.