Taiwan, cade elicottero militare. Tra le vittime il capo di stato maggiore

Il generale Shen Yi-ming, capo di stato maggiore di Taiwan, ha perso la vita insieme ad altri sette funzionari a seguito di un tragico incidente aereo che si è verificato a bordo dell’elicottero UH-60M Black Hawk. Solo cinque i sopravvissuti, che sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in ospedale per le prime cure mediche.

In una nota trasmessa ministero della Difesa l’elicottero, che trasportava 13 persone, trenta minuti dopo il decollo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza le cui cause sono ancora da chiarire. In seguito il velivolo è caduto sulle montagne del distretto di Wulai di New Taipei. Secondo il quotidiano britannico “The Guardian“, l’elicottero era in viaggio per visitare le truppe nella contea di Yilan nord-occidentale prima del capodanno cinese.

La tragedia è avvenuta una settimana prima delle elezioni che si svolgeranno l’11 gennaio in Taiwan. Il comandante in capo dell’Aeronautica militare Hsiung Hou-chi ha affermato: “È stata messa in piedi una squadra per indagare sul caso”. Inoltre secondo le ultime informazioni diramate dal ministero della Difesa, il generale Shen è una delle tre persone che risultano ancora disperse.

Norbert Ciuccariello