Tennis, Medvedev contro Thiem nel match che decide le Atp Finals

LONDRA. E’ Daniil Medveded il secondo finalista delle Atp Finals di tennis in corso a Londra. Il russo ha battuto Rafa Nadal in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 (7/4), 6-3. La finale Atp sembra stregata per il maiorchino, numero due delle classiche mondiali: sino ad oggi non è mai riuscito a raggiungerla. In finale il russo sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, che ha eliminato il numero 1 delle classiche mondiali Novak Djokovic.