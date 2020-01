Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6,2. Nessun allarme Tsunami

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.2, ha colpito la costa nord-ovest dell’Indonesia che si affaccia sull’Oceano indiano, nella provincia di Aceh, ma non è stato emesso alcun avviso di tsunami e allo stato attuale non risultano coinvolte vittime. A riferirlo l’Osservatorio geologico statunitense (Usgs).

L’epicentro è stato registrato a una profondità di 20 chilometri al largo dell’isola di Simeulue, a ovest di Sumatra. Dopo la forte scossa la popolazione in preda al panico è corsa sulle spiagge. Al momento non si registrano vittime o danni provocati dalla scossa, avvenuta alle 03:24 ora locale (le 09:24 ora italiana). Secondo lo Tsunami Warning Center non c’è pericolo di onde anomale Ieri a Porto Rico era stato registrato un altro terremoto con una magnitudo di 5,8.

Fonte (Twitter)

Tutto ciò mentre più a sud dell’Indonesia, sulla costa nord-occidentale dell’isola di Giava, si registrano almeno 53 vittime a causa delle violente piogge che hanno colpito questa settimana la regione di Giacarta. Decine di migliaia i residenti sono stati costretti ad evacuare dalle loro abitazioni, oltre 170.000 persone hanno trovato riparo in rifugi. Il bilancio iniziale parlava di 30 vittime e pochi dispersi, ma nella giornata di oggi le autorità hanno reso noto che il numero di morti ha superato le cinquanta unità e potrebbe ancora crescere nei prossimi giorni.