Thyssenkrupp, la Procura tedesca concede la semilibertà due ai manager

Ieri è giunta la notizia che la Procura tedesca di Essen ha concesso la semilibertà a Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due manager della Thyssenkrupp ritenuti corresponsabili dell’incendio avvenuta nella notte del 6 dicembre 2007 e che causò la morte di sette operai nello stabilimento di Torino.

I due supermanager, che in Italia erano stati condannati in via definitiva rispettivamente a 9 e 6 anni di reclusione, avevano in seguito visto adeguarsi la pena detentiva dal tribunale tedesco a quelle previste dalla legge tedesca, nella misura di 5 anni di carcere per omicidio e incendio colposo.

La comunicazione sulla concessione della semilibertà è arrivata in giornata alla procura generale di Torino e secondo quanto appreso la semilibertà sarebbe già stata concessa a uno dei due manager. Il provvedimento prevede che i condannati trascorrano in carcere la notte e che di giorno lavorino all’esterno. Sono contemplate anche agevolazioni in materia di socialità all’interno dell’istituto di pena.

Secondo quanto si apprende la concessione della semilibertà è legata alla presenza di tre requisiti fondamentale: l’assenza di recidiva, l’assenza del pericolo di fuga, assenza di recidiva.

La notizia ha indignato e non poco i parenti delle vittime. “Ci incateneremo a Roma. Andremo a Essen. Qualcosa faremo. Devono dirci come è possibile questa cosa“. È il commento a caldo di Rosina Platì, mamma di una delle vittime del rogo alla Thyssenkrupp. “Stasera – prosegue la donna – volevamo festeggiare, ma in qualche modo sentivamo che sarebbe arrivata una notizia di questo genere. Adesso basta: ci devono spiegare cosa è successo. Hanno giocato troppo con noi e non ci fidiamo più di nessuno.”

Sulla questione è intervenuto anche Antonio Boccuzzi, operaio della sopravvissuto all’incendio ed ex parlamentare nelle fila del Pd , che ha affermato: “Sono basito. Devono ancora inventare un aggettivo per esprimere le sensazioni che sto provando ora. La notizia è inattesa quanto vergognosa“.

