TikTok è pronto a triplicare la durata massima dei video

Chi ha meno di 20 anni conosce sicuramente l’app TikTok. Realizzata per far sbizzarrire i più giovani e la loro creatività, attualmente è l’applicazione più scaricata al mondo, superando Instagram e Facebook. TikTok però non è soltanto un social media, ma si avvicina molto ai social network come Facebook e Instagram perché permette agli iscritti di costruirsi un seguito, avere persone con cui interagire, essere apprezzati (con le ormai celebri reazioni o il più classico cuoricino per il “mi piace”).

Oggi il social network che permette ai suoi utenti di realizzare video divertenti e creativi di breve durata che spaziano da un tema all’altro, ha deciso di sperimentare la possibilità di triplicare la durata massima dei video presenti sulla sua piattaforma, che ora è di un minuto. TikTok sta infatti dando la possibilità ad alcuni utenti di pubblicare video da tre minuti.

Secondo quanto si legge nei tweet di alcuni utenti, la novità è in fase di test almeno dalla settimana scorsa. La distribuzione della possibilità di pubblicare video di tre minuti – un cambiamento forte per un social che si contraddistingue proprio per la brevità dei filmati – starebbe comunque avvenendo con lentezza, per sondare la reazione degli utenti.